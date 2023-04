Il punto sull’arbitro Colombo, direttore di gara di Torino-Roma, sfida vinta 1-0 dai giallorossi di Mourinho

Per la partita del sabato santo tra la squadra di Juric e quella di Mourinho, il designatore Rocchi ha scelto l’arbitro della sezione AIA di Como Andrea Colombo che l’ha gestita in modo talvolta troppo elastico ma senza gravi errori. L’episodio clou giunge ad inizio gara: al 6’ un tiro di Zalewski viene intercettato dal braccio largo di Schuurs appena dentro l’area, Colombo fischia dopo un attimo di esitazione e, col conforto del VAR Mazzoleni, decreta la massima punizione a favore dei giallorossi. Poco da dire: il tocco c’è ed è giusta anche l’ammonizione a carico dell’olandese che, essendo già diffidato, salterà la prossima gara contro la Salernitana per squalifica.

Spintone ai danni di Buongiorno non ravvisato

Al 10’ non viene ravvisato un netto spintone di Solbakken ai danni di Buongiorno vicino alla bandierina in zona d’attacco romanista e viene concesso il corner. All’11’ arriva già il secondo cartellino giallo: El Shaarawy entra in ritardo su Ricci a centrocampo. Al 25’ Sanabria reclama dopo un contatto con Llorente in area giallorossa ma il direttore di gara lascia proseguire il gioco: le immagini fanno vedere che l’attaccante paraguaiano trattiene prima il difensore spagnolo e dunque la decisione arbitrale è giusta.

Il contrasto Milinkovic-Savic-Dybala

Al 50’ checking penalty dopo un contrasto nell’area granata: c’è un’incertezza tra Rodriguez e Milinkovic-Savic, cerca di inserirsi Dybala che resta tra i due ma nell’ambito di un contrasto di gioco. Colombo lascia spesso giocare e così diversi contrasti al limite non vengono sanzionati. Al 78’ giustamente ammonito anche Gineitis per intervento in ritardo su Dybala ed all’81’ stessa sorte per il portiere Milinkovic-Savic per proteste. Terzo incrocio tra il Torino e l’arbitro lombardo e prima sconfitta dopo i due pareggi contro Salernitana in questo campionato e l’Empoli nel dicembre 2021.