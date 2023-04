Dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, torna il consueto appuntamento con Carlo Quaranta per fare il punto sull’arbitro

Impeccabile prestazione dell’arbitro Ivano Pezzuto che al Mapei Stadium ha diretto la sfida tra il Sassuolo ed il Torino nel posticipo del lunedì sera. L’arbitro della sezione AIA di Lecce ha tenuto in pugno le redini della gara con una condotta lineare e attenta anche nei contrasti avvenuti a palla ferma o lontana. Il metro di giudizio è stato equilibrato e nelle circostanze controverse ha preso quasi sempre la decisione corretta. Primo pareggio per la squadra granata con l’arbitro Pezzuto: prima di questa gara i tre precedenti negli anni passati erano stati tutti vincenti (Frosinone e Udinese in campionato, Cittadella in Coppa Italia).

La partita

Al 32’ ha fatto bene a lasciar proseguire il gioco nonostante il contrasto tra Singo e Ferrari che lasciava via libera a Sanabria e Radonjic il quale al termine dell’azione coglieva la traversa. Al 37’ il gol di Pinamonti, lesto a beffare Singo col tap-in dopo la respinta corta di Milinkovic – Savic, finisce sotto la lente di ingrandimento del fuorigioco semiautomatico che certifica la posizione regolare dell’attaccante neroverde tenuto in gioco dal tacco di Singo sulla conclusione di Berardi e viene così convalidato dopo il check con il VAR Banti. Al 59’ grazie allo stesso strumento viene invece annullata la rete del raddoppio messa a segno da Laurienté inizialmente assegnata: in questo caso la posizione dell’esterno offensivo francese è qualche centimetro oltre quella di Schuurs al momento del passaggio di M. Lopez ed ovviamente l’occhio tecnologico sana il possibile errore; semmai ci sarebbe da analizzare, ad inizio azione, un intervento su Ricci al limite dell’area dei padroni di casa che parrebbe potenzialmente punibile ma che Pezzuto ha valutato corretto. Anche sul gol di Sanabria al 66’ c’è il check del VAR a dare via libera definitiva a Pezzuto dopo aver valutato le posizioni dei giocatori ed eventuali azioni fallose. Appena 3’ dopo i granata vanno nuovamente in gol ma stavolta la posizione di partenza di Vlasic che poi offre a Radonjic un pallone facile da spingere in rete è irregolare e il VAR annulla. Appena due i cartellini gialli del match, oltre a quello all’allenatore granata Juric per proteste al 72’ in seguito ad un intervento molto dubbio di Linetty giudicato falloso dal direttore di gara: al 75’ anche Frattesi viene ammonito per proteste per un caso analogo (fallo fischiato a favore di Ricci) ed al 94’ cartellino giallo per Linetty che aggancia Thorstvedt al limite dell’area.