Dopo Torino-Napoli arbitrata da Marchetti, torna il consueto appuntamento con il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta

Buona prova dell’arbitro Matteo Marchetti, designato per dirigere la gara tra la squadra di Juric e la capolista ieri pomeriggio al “Grande Torino”. Il fischietto AIA di Ostia Lido è stato protagonista di una prestazione diretta in modo permissivo ma uniforme e nel corso della gara è stato sempre vicino all’azione (il che gli ha consentito di valutare correttamente in occasione del calcio di rigore) ed ha estratto appena due cartellini gialli.

La partita

In avvio di gara solo richiami verbali per i falli rilevati di Gravillon su Kvaratskhelia, Lobotka su Ricci,

Rodriguez su Lozano. Al 20’ però, sull’ennesimo intervento sul georgiano, Gravillon non la fa franca e viene ammonito da Marchetti sebbene entrando in scivolata l’ex Reims colpisce dapprima il pallone ma

l’intervento viene comunque considerato imprudente. Al 34’ c’è il penalty accordato al Napoli: in piena area di rigore Linetty, nel tentativo di anticipare Kvaratskhelia, colpisce nettamente il piede dell’avversario e l’arbitro ben posizionato non può esimersi dal decretare la massima punizione. Al 51’ è regolare il terzo gol partenopeo poiché al momento del traversone di Olivera dalla sinistra Osimhen è tenuto in gioco per una questione di millimetri da Rodriguez mentre al 57’ rischia qualcosa Singo per una leggera spinta con entrambe le braccia su Osimhen in area di rigore. Al 69’ il secondo ammonito della gara è Ndombele che entra in ritardo su Vlasic. Qualche rischio lo corre anche Schuurs che rischia l’ammonizione per un’ostruzione su Simeone. Partita tutto sommato ben diretta dunque mentre per le statistiche si è trattato del secondo incrocio stagionale (e complessivo) dell’arbitro Marchetti con i granata dopo la vittoria del 23 ottobre scorso a Udine.