Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro la Roma di Mourinho: le sue parole

Non è passato inosservato quanto detto da Juric durante la conferenza stampa post Roma. L’allenatore serbo ha parlato così dei suoi: “Da tante partite battiamo molti calci d’angolo e non riusciamo mai a sfruttarli, è una cosa che durante l’anno ti penalizza tanto. Non abbiamo quella capacità agonistica di sfruttare questi momenti. Non vedo caratteristiche da Juric, abbiamo altri tipi di qualità. Secondo me quando si alza il livello fisico si abbassa il nostro livello, è una cosa molto chiara. Riusciamo a sviluppare il gioco, ma come caratteristiche di giocatori purtroppo soffriamo la fisicità dell’avversario”.

Messaggio alla società?

La sensazione è che Juric abbia voluto mandare un messaggio chiaro alla società: con le cessioni di Bremer, Pobega e Belotti, come spesso ricordato dallo stesso allenatore croato, il Toro ha perso tanto a livello fisico. Juric è sempre stato abituato ad avere a disposizione uomini “rocciosi” e dai centimetri importanti: uomini che nell’ultimo anno sono stati ceduti durante il calciomercato. Come detto dallo stesso Juric, il Toro non riesce più ad essere incisivo da calcio d’angolo e ha difficoltà nel finalizzare. Molti gol dalla bandierina spesso arrivavano proprio da Gleison Bremer. Il miglior finalizzatore, Belotti, è stato poi venduto senza essere rimpiazzato con un giocatore di pari livello. Il tecnico ha dovuto fare un discorso specifico con Sanabria, che ultimamente ha modificato i suoi movimenti in campo. Inevitabile, dunque, pensare che Juric stia lanciando una sorta di allarme alla società, che dovrà intervenire per soddisfare le richieste del suo allenatore in sede di mercato.