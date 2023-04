A Juric è piaciuto ma il croato non è devastante come quando è in forma ed è sulla trequarti

Al termine di Torino-Roma di sabato, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa del ruolo di Vlasic, schierato a centrocampo contro i giallorossi. Non è la prima volta, perché già in situazione di emergenza era capitato al croato di arretrare in mediana: “Secondo me eravamo in controllo della partita, attaccavamo sempre noi. Penso che sia entrato bene da centrocampista e che abbia fatto cose giuste. Ha più aggressività e non ha fatto male. Non credo che sia un esperimento a lungo termine”.

Il cambio non ha portato i suoi frutti

Chiaro, dunque, come Juric abbia provato a riprendere il risultato senza sostituire Radonjic e Miranchuk, mettendo in campo anche la qualità di Vlasic. Il croato ha preso il posto di Ricci, giocando una buona gara e rendendosi protagonista di buone percussioni palla al piede. Non è però bastato a pareggiare la partita, che gli uomini di Mourinho hanno portato a casa senza rischiare eccessivamente sugli attacchi dei granata.