Dopo i soli tre minuti col Sassuolo, l’attaccante con la Roma ha giocato uno spezzone sfiorando il gol

Cinque mesi dopo, si è rivisto Pellegri. L’attaccante classe 2001 è rientrato in campo contro la Roma giocando di fatto il primo vero spezzone di partita del suo 2023, avendo raccolto prima solamente 3 minuti contro il Sassuolo. L’ultima apparizione risaliva al 6 novembre quando, contro il Bologna, lo sfortunatissimo centravanti era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo solamente 4 minuti a causa di un problema fisico. Dopo un periodo di riposo, poi, ha dovuto anche lottare con un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per oltre tre mesi, rientrando solamente a marzo inoltrato. Contro la Roma, sotto nel punteggio, Juric ha deciso di affidarsi alle sue qualità per provare almeno a pareggiare la partita, senza però riuscirci.

Gli applausi di Juric

Un solo tiro (fuori dallo specchio), pochi tocchi, ma la prestazione del numero 11 non è passata inosservata. L’attaccante ex Milan, infatti, si è reso molto partecipe in zona offensiva grazie ai propri movimenti e alla propria fisicità che hanno creato qualche problema alla retroguardia giallorossa. Nonostante la sfortuna, Juric ha apprezzato il modo in cui il classe 2001 è entrato in campo, esprimendo soddisfazione nel post-partita: “Pellegri ha caratteristiche da giocatore, quella forza fisica, quella gamba, che ti permette di reggere contrasti. Oggi è entrato bene, può migliorare ma ha avuto un’occasione, ha fatto bene altre cose”, ha affermato il tecnico. È probabile allora che Pellegri possa ritagliarsi maggiore spazio da qui a fine stagione per aiutare la squadra, ma tutto dipende dalla sua integrità fisica.