A margine della presentazione della terza maglia, ecco cosa ha detto Ivan Ilic sul momento del Torino in vista del match di sabato

Con Vanoli è rinato, dopo una stagione e mezza di alti e bassi. Ivan Ilic è partito subito forte in questa stagione, dimostrando sul campo la bontà di un investimento importante, quello che il Toro aveva fatto nel gennaio del 2023, quando lo aveva prelevato dal Verona. A margine della presentazione della terza maglia, il centrocampista ha affrontato il momento della squadra in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. Incontrando i tifosi si è lasciato andare ad una battuta: “Cosa non porterei mai in valigia? La maglia della Juve”.

Ilic. “Non sono cambiato solo io ma la squadra”

Qual è il segreto di questo tuo inizio di stagione?

“È cambiata la mentalità di tutta la squadra, non penso che sia cambiato altro. Certi anche le mie prestazioni sono diverse ma lo è tutta la squadra. Ci stiamo allenando bene e qualcosa è cambiato”.

Questo è l’anno della tua consacrazione?

“Può essere, io cerco di fare sempre il meglio ogni giorno ma non è sempre facile”.

Che cosa ha dato Vanoli in più al Toro? Ha detto che lei va a cercare la palla a scapito della posizione..

“Al mister piace giocare tanto con la palla, ed è vero quello che duce, io vado dove c’è la palla perché mi sento di fare così, da quando ero bambino mi piace avere la palla tra i piedi. Col mister siamo ancora all’inizio del lavoro, la strada è lunga”.

Su di te c’era lo Zenit: hai scelto tu di restare?

“Certo, ho scelto di restare qua io. I motivi? Sono in Europa, lì non si giocano neanche le coppe europee, qua ci sono molte più possibilità”.

Mezzala nel centrocampo a tre o play in quello a quattro: dove preferisci giocare?

“Da mezzala perché sono più vicino alla porta, ma è lo stesso”.

Quando arriverà il primo gol su punizione?

“Non è facile, sembra facile segnare su punizione solo perché la palla è ferma. Ma devi calciare perfettamente, con la forza perfetta, metterla nell’angolino. Io spero di farlo, certo”.