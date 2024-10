Le parole di Valentino Lazaro a margine della presentazione della terza maglia del Torino: ecco cosa ha detto l’esterno di Vanoli

Tra i giocatori che quest’anno con Vanoli si sono rilanciati c’è anche Valentino Lazaro. A destra o a sinistra, il calciatore è uno dei jolly dell’allenatore granata. A margine della presentazione della terza maglia, l’ex Inter ha presentato la sfida con la sua vecchia squadra parlando anche del momento del Torino.

Lazaro: “Non mi aspettavo questo impatto di Vanoli”

Qual è il segreto di Vanoli?

“Io mi sento benissimo, con Vanoli lavoriamo tantissimo sui dettagli, sulla fase offensiva e difensiva, nell’uno contro uno. La mentalità da squadra c’è. Tutti vogliamo lavorare e siamo sulla strada giusta”.

Gioca esterno e sa che c’è un attaccante come Zapata che sa far gol di testa, sente questa responsabilità?

“Con Zapata lo scorso anno abbiamo aggiunto un attaccante fortissimo, dobbiamo mettere bei cross, noi sappiamo che abbiamo la qualità dentro l’aerea, questo è il nostro lavoro”.

Preferisce giocare a destra o a sinistra?

“No, per me giocare a destra o sinistra è uguale. Nella mia carriera ho sempre giocato in tante posizioni, per me non c’è problema”.

Conosce Vanoli dai tempi dell’Inter, si aspettava che avesse questo impatto?

“Un po’ si un po’ no, io ho lavorato con lui qualche mese all’inter, però essere il primo allenatore è un’altra cosa rispetto a quello che era all’ìInter. Conoscevo già la sua mentalità, so che porta continuità”.

Come è cambiato in questi tre anni?

“Il primo anno è andato tutto bene, poi ho avuto l’infortunio al ginocchio e quando sono tornato senza preparazione è stato difficile rientrare, poi l’anno dopo è arrivato Bellanvoa a destra e io ho giocato a sinistra”.

E’ il Toro più forte in cui hai giocato?

“Se è il Toro più forte non lo so, siamo cresciuti sul piano della mentalità, in quello sì, è più forte”.

Che partita si aspetta contro l’Inter?

“L’Inter è la squadra più forte in Italia, hanno vinto tanto. Conosciamo il loro gioco, a San Siro sarà una partita difficile, per me lo sarà altrettanto. Se vogliamo stare in alto in classifica queste sono le partite da vincere, questa è la nostra mentalità”.