Mergim Vojvoda è in cerca di riscatto verso la partita contro l’Inter. Contro la Lazio non ha fatto bene al rientro dall’infortunio

Contro la Lazio il Torino poteva fare meglio, soprattutto in difesa e infatti è arrivata la prima sconfitta in campionato, alla 6^ giornata. Ma adesso la testa dei granata è alla 7^ giornata, per la sfida all’Inter campione in carica. Mergim Vojvoda è in cerca di riscatto. Contro la Lazio non ha fatto bene, al rientro dall’infortunio. Vanoli lo ha schierato in difesa, come braccetto destro al fianco di Coco e Masina. Praticamente la difesa su cui Vanoli ha lavorato tutta l’estate, senza Maripan e Walukiewicz. Stessa difesa che potrebbe essere confermata contro l’Inter a San Siro. Si va verso la conferma di questo blocco.

La sua ultima partita

Contro il Lecce, Vojvoda si era fatto male ed era uscito nel primo tempo, lasciando spazio a Walukiewicz. Ha saltato la partita di Verona, ma poi è tornato tra i convocati per l’Empoli in Coppa Italia, anche se non ha giocato. Contro la Lazio invece, è tornato titolare. Rispetto al lato coperto da Sosa e Masina, la Lazio ha sfondato molto di più da quello coperto da lui e da Lazaro nel primo tempo. Vojvoda poteva fare molto meglio, soprattutto in occasione del gol di Guendouzi. Non ha scaricato palla e alla fine Nuno Tavares gliel’ha sradicata di forza. Adesso vuole subito riscattarsi. Non sarà facile contro l’Inter, ma è pronto.

Al centro del Toro

Vojvoda è arrivato al Toro il 1 settembre 2020. Ha firmato fino al 2024. Il 3 gennaio 2024 ha rinnovato per un ulteriore anno, fino al 2025. Quindi adesso è in scadenza. A Pinzolo aveva fatto visita il suo agente: il rinnovo è stato accordato ma manca ancora l’annuncio ufficiale. Alti e bassi per lui da quando è al Toro, ma è affidabile eccome. Per Vanoli è un titolare e questo non si mette in discussione: fa parte del progetto del suo Toro. Inoltre è duttile e può fare anche l’esterno.