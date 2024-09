Calciomercato Torino / Definito il rinnovo di Vojvoda: arriverà nei prossimi giorni l’ufficialità del prolungamento fino al 2027

Sessione di calciomercato che ha chiuso i battenti in Serie A. Il Torino ha finito le operazioni in entrata, ma deve ancora sistemare alcuni esuberi come Bayeye, Ilkhan e Radonjic. Adesso c’è tutto il tempo per lavorare sui rinnovi di contratto. Quello di Mergim Vojvoda è già bello che impostato. Tutto fatto e sistemato per lui: presto ci sarà l’ufficialità del suo rinnovo fino al 2027, con opzione per un anno ulteriore Il suo attuale contratto scade il 30 giugno del 2025, quindi a fine stagione. L’ultimo prolungamento è arrivato il 3 gennaio 2024.

Si lavorava anche a Pinzolo

Già a Pinzolo, sede ufficiale del ritiro estivo 2024 del Torino, si era lavorato per il suo rinnovo. Infatti il suo agente era giunto in Trentino Alto-Adige per parlare con Vagnati. Tutto è andato liscio e la volontà del giocatore è quella di restare al Toro. Il giocatore aveva poi detto: “Ho ancora un anno di contratto, io sto bene qua. Devo fare vedere al mister le mie qualità, per il rinnovo c’è tempo. Mi devo concentrare sul campo, c’è tempo per pensare al rinnovo”. Idee chiare che lo porteranno ad essere ancora un giocatore del Toro.

Un giocatore duttile

Si tratta di un giocatore duttile e funzionale per il Toro. Il numero 27 è arrivato nel luglio del 2019 dallo Standard Liegi per 1,20 milioni di euro. Ora ne vale circa 3. All’inizio con Giampaolo in panchina giocava da esterno destro. Poi con Juric è cambiato tutto. Il croato lo ha trasformato mettendolo sulla sinistra ed è migliorato tantissimo. All’occorrenza, lo ha fatto giocare anche come braccetto destro di difesa. Adesso con Vanoli quello è il suo ruolo. Causa mancanza di difensori, che adesso sono arrivati, Vanoli ha lavorato tutta l’estate con la difesa Vojvoda-Coco-Masina. Ma per esempio contro l’Atalanta, dopo la cessione di Bellanova, gli ha preferito Tameze in difesa e lo ha fatto giocare come esterno destro. Può giocare in più ruoli e fa sempre il suo.