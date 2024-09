Il difensore francese doveva trasferirsi a Crotone. Mancava solo l’ufficialità e invece compie 21 anni da membro della rosa granata

Oggi, domenica 27 agosto 2024, Ange N’Guessan ha ricevuto gli auguri di compleanno dai profili social del Torino. Sono 21 candeline da spegnere per il difensore francese classe 2003. Non si sprecano nei commenti le felicitazioni dei tifosi. Si legge poi un commento non proprio aggiornatissimo che recita: “Sarebbe un ex anche se di proprietà”. Beh, che dire: non è proprio così. N’Guessan doveva trasferirsi, il suo passaggio in prestito al Crotone, in Serie C, appariva come una formalità. Invece il difensore, al gong del calciomercato, è rimasto a tutti gli effetti un giocatore granata.

Crotone dopo un anno sfortunato

Lo scenario perfetto. Dopo una stagione davvero sfortunata, condizionata dagli infortuni, N’Guessan aveva trovato il contesto giusto per ritrovare la forma perduta. Il Torino si era mosso infatti per cederlo e garantirgli così maggiore minutaggio, nuovamente in categorie inferiori. Lo scorso anno i guai fisici lo avevano infatti frenato durante il prestito semestrale in quel di Terni, in Serie B. Poi il ritorno alla base, fino alla potenziale cessione.

N’Guessan non si muoverà da Torino

Lo scorso martedì, 27 agosto, sembrava che il Torino avesse trovato finalmente l’accordo con il Crotone per il trasferimento. Mancava soltanto il timbro dell’ufficialità. A due giorni dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, ancora la si sta attendendo, totalmente invano. Tradotto: il tempo per far sì che N’Guessan si muova da Torino è scaduto. Il francese rimarrà dunque al Filadelfia, ad allenarsi sotto la guida di Vanoli, sperando che a gennaio qualcosa si possa smuovere per dare seguito al percorso di crescita.