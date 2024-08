Calciomercato Torino / Ilkhan è seguito attentamente da Basaksehir e Adana Demirspor: nei prossimi giorni potrebbe intavolarsi una trattativa

In Italia, così come negli altri principali campionati europei, la sessione estiva di calciomercato si è chiusa, ma da altre parti è ancora aperto e le società hanno ancora la possibilità di acquistare calciatori. Per Davide Vagnati il lavoro non è quindi finito, il dt dovrà trovare una squadra a tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Paolo Vanoli. Tra questi c’è il Emirhan Ilkahn, che di sicuro non troverà spazio nello scacchiere del nuovo allenatore. Il turco è reduce da alcune esperienze in prestito tra Sampdoria e Basaksehir, che però non sono state soddisfacenti. In blucerchiato il classe 2004 ha disputato solo 105′ minuti in 8 presenze, poco meno di un quarto d’ora a gara. In Super Lig, invece, ha trovato più continuità: nel Basaksehir ha giocato 34 partite ed è riuscito a mettere a segno 2 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Un rendimento sicuramente migliore rispetto alla sua ultima avventura in Italia e che potrebbe essere migliorato nella prossima stagione, ancora in Turchia.

Il Basaksehir lo rivuole. C’è anche l’Adana

Visto lo spazio trovato da Ilkhan in nel suo paese, il Basaksehir sta pensando di riportarlo in patria. Il prestito è scaduto e il giocatore ha fatto ritorno a Torino, ma potrebbe presto partire nuovamente per giocare la Super Lig. Sul ragazzo, oltre al club che l’ha accolto nell’ultimo anno, c’è anche l’Adana Demirspor, squadra in cui ha militato Mario Balotelli. In Italia il calciomercato ha chiuso i battenti alla mezzanotte del 30 agosto, ma in Turchia le trattative potranno andare avanti fino al 13 settembre. Ecco perché il Toro ha fiducia di cedere Ilkhan entro quella data, al miglior offerente e con due settimane ancora a disposizione. Vagnati dovrà alleggerire la rosa a disposizione di Vanoli, per permettere all’allenatore di lavorare con più serenità. E quello di Ilkhan è uno dei nomi principalmente indiziati a lasciare la Mole nei prossimi giorni.