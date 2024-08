Tre giocatori ceduti a titolo definitivo, altrettanti andati via a zero, poi una serie di prestiti: ecco quanto ha guadagnato il Torino

Prima la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli, poi quella di Raoul Bellanova all’Atalanta che ha avuto l’effetto della goccia che fa traboccare il vaso facendo esplodere la forte contestazione da parte dei tifosi. La sessione di calciomercato appena conclusa ha portato diversi milioni nelle casse del Torino: così come abbiamo fatto con gli acquisti e i soldi spesi, facciamo ora i conti in tasca alla società granata e vediamo nel dettaglio quanto ha guadagnato.

Torino, il riscatto di Kone da parte del Como

I primi soldi incassati dal Torino in questa sessione di mercato non sono stati quelli per la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli, ma quelli che il Como ha versato per l’acquisto a titolo definito di Ben Kone: la società lariana l’anno scorso aveva acquistato il centrocampista cresciuto nella Primavera granata in prestito con obbligo di riscatto e per acquisire il suo cartellino ha versato 1,5 milioni di euro.

Calciomercato Torino: i prestiti e le cessioni a zero

Il 30 giugno sono scaduti i contratti di Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji e Luca Gemello: tutti e tre si sono quindi liberati a parametro zero e dalle loro cessioni il Torino non ha guadagnato nulla. Così come non ha guadagnato dal prestito di Alessandro Dellavalle al Modena, e da quelli di Pietro Pellegri e Saba Sazonov all’Empoli: la società toscana ha però un diritto di riscatto per entrambi, quello per l’attaccante è fissato a 4,5 milioni, quello per il difensore a 3,5 milioni. Anche Demba Seck e Mihai Popa sono stati ceduti in prestito: il primo al Catanzaro, il secondo al Cluj.

Calciomercato Torino: le cessioni a titolo definitivo

Sono state le cessioni a titolo definitivo: la prima è stata quella di Alessandro Buongiorno, trasferitosi al Napoli per 35 milioni più 5 di bonus (di cui 4 facilmente raggiungibili). Poi quella a sorpresa di Raoul Bellanova, passato all’Atalanta per 22 milioni più 3 di bonus. Infine è stato venduto definitivamente anche Krisztofer Horváth, passato agli ungheresi dell’Ujpest per 1 milione. Sul mercato ci sono ancora Nemanja Radonjic, Emirhan Ilkhan e Brian Bayeye, per cui Davide Vagnati sta ora cercando soluzioni all’estero.

Calciomercato Torino: gli incassi totali delle cessioni

In questa sessione estiva di calciomercato il Torino ha quindi incassato 58 milioni di euro, più 1,5 milioni già previsti dalla cessione di Kone che portano la cifra complessiva a 59,5 milioni di euro. E se i giocatori in prestito dovessero essere riscattati, nei prossimi mesi potrebbero arrivare nelle casse granata circa altri 15 milioni di euro.