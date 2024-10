Borna Sosa è partito titolare in Torino-Lazio, ma è uscito all’intervallo. Il croato ha giocato bene in difesa, ma male in attacco

Contro la Lazio, per il Torino è arrivata la prima sconfitta in Serie A. Troppi errori in difesa da parte dei granata. In generale, hanno fatto molto meglio i subentrati rispetto ai titolari. Borna Sosa, esterno sinistro, ha giocato titolare. Ma all’intervallo è stato sostituito: al suo posto è entrato Pedersen. Lazaro, che aveva iniziato la partita a destra, si è così spostato a sinistra. Sosa quindi ha giocato solo un tempo contro i biancocelesti. Bene in difesa, con la squadra di Baroni che con Lazzari e Isaksen nel primo tempo non ha mai sfondato da quel lato, ma male in attacco, in quanto non è mai stato pericoloso e non ha spinto a dovere. Sotto questo punto di vista, può migliorare ancora tanto. I suoi cross e le sue giocate servono eccome al Toro.

Sosa più difensivo?

Tra Lecce (0-0) e Lazio (2-3), in casa il Toro ha raccolto solo un punto. Contro i salentini era partito titolare Pedersen, ma poi all’intervallo è uscito per lasciare spazio a Sosa. Lazaro era partito a sinistra in questo caso, poi si era spostato a destra. In linea di massima Sosa sta difendendo molto bene. Si tratta quindi di un giocatore più difensivo che offensivo? Al momento, sì. Contro l’Atalanta, entrato per i 12 minuti finali, aveva giocato basso in difesa come braccetto sinistro. Anche in Coppa Italia, entrato all’intervallo al posto di Walukiewicz, si è messo in difesa a sinistra, non sulla fascia.

Le sue partite

Sosa, classe 1998, è arrivato in prestito dall’Ajax. Toro che potrà riscattarlo, se vorrà, per 7 milioni di euro. Ma dovrà convincere al 100%. Al momento ha giocato 5 partite in Serie A: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini. Deve ancora ingranare. Inoltre, non si tratta ancora di un titolare fisso. Vanta 23 presenze e 1 gol con la Croazia. Vanoli deve lavorare su di lui.