Paolo Vanoli non sarà in panchina contro l’Inter. Al suo posto ci sarà il suo vice Godinho: prima volta per lui in Serie A

Torino che si sta preparando al Filadelfia per giocare contro l’Inter. Si gioca sabato sera in trasferta a San Siro alle ore 20:45. Per questa partita, che vale come 7^ giornata di Serie A, non ci sarà in panchina Paolo Vanoli. Contro la Lazio, nel secondo tempo, l’allenatore del Torino è stato prima ammonito e poi espulso da Sozza. Quindi contro i nerazzurri toccherà al suo vice andare in panchina: Lino Filipe Neves Godinho. Per lui si tratta della prima volta in Serie A: il portoghese è pronto. Collaboratore di Vanoli dai tempi dello Spartak Mosca, è una figura di cui Vanoli si fida ciecamente. Il Toro è in mani sicure.

Lino Godinho

Godinho è un allenatore moderno. 38 anni, parla 4 lingue e ha lavorato in Qatar per 5 anni. Dai modi pacati, è apprezzato da tutto lo staff e dai giocatori. Si tratta di un uomo di calcio internazionale. Ha conosciuto Vanoli in Russia, quando Vanoli allenava lo Spartak Mosca: da lì non si sono più lasciati. Ora per lui la prima volta al Toro, senza Vanoli in panchina. Si tratta di una personalità molto simile a quella di Vanoli. Idee chiare e calcio nel modo giusto.

Il precedente

Ovviamente anche a Venezia, Lino Godinho era il secondo di Vanoli. Insieme hanno conquistato la Serie A con i lagunari. Ad aprile 2023, si era giocata la partita Venezia-Como, finita 3-2. Nel primo tempo Vanoli era stato espulso dall’arbitro Serra. Dinamica molto simile a quella contro la Lazio di domenica scorsa. Anche in quel caso Vanoli prese 1 giornata di squalifica. Nella partita dopo, Reggina-Venezia 1-0, era stato proprio Godinho a stare in panchina. Godinho ha esperienza e non ha paura di esordire in Serie A nella Scala del calcio. Vanoli sarà comunque in tribuna, vicino alla squadra.