Ecco dove vedere Inter-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 5 ottobre alle ore 20:45

Torino che scende in campo per la 7^ giornata di Serie A. Inter-Torino si gioca sabato 5 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. Entrambe le squadre hanno 11 punti in classifica. Si prospetta una bella sfida, anche se molto difficile per i granata. La partita sarà visibile su DAZN e su SKY. In entrambi i casi, è necessario un abbonamento.