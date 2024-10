Nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre 2024, a Torino è stata inaugurata la via dedicata al Capitano Giorgio Ferrini

Questa mattina a Torino è stato inaugurato il Distretto toponomastico dello sport di Villaretto. Per l’occasione, una via è stata intitolata al Capitano Giorgio Ferrini. Presenti Vagnati e Moretti in rappresentanza del Torino. Presenti anche l’assessore dello sport di Torino Mimmo Carretta e Ormezzano. Una via è stata anche intitolata a Boniperti. La figlia di Giorgio Ferrini, Cristiana, ha parlato così: “A nome della mia famiglia, ringrazio per questa iniziativa. Il sogno di mio padre sin da piccolino era quello di indossare la maglia granata. Arriviamo da un quartiere periferico. In questi quartieri difficili nascono sogni: per i bambini che vivono qua è importante. Mio papà e Boniperti si stimavano”.