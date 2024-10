Inter-Torino, gli ex della partita di sabato: da Valentino Lazaro a Yann Karamoh, passando per Matteo Darmian

Sabato alle ore 20:45 si gioca la 7^ giornata di Serie A. Allo Stadio San Siro, il Torino di Paolo Vanoli farà visita all’Inter di Simone Inzaghi. Partita molto difficile per i granata, contro i nerazzurri campioni d’Italia in carica. Come sempre, ci sono degli ex in questa partita. Ovvero giocatori che hanno militato in entrambe le squadre. Al momento, nella stagione 2024/2025, sono 3. Valentino Lazaro e Yann Karamoh giocano nel Torino, ma prima giocavano nell’Inter. Discorso inverso invece per Matteo Darmian. Lazaro e Karamoh conoscono molto bene San Siro e l’ambiente Inter. Di seguito, una loro analisi.

Lazaro e Karamoh

Per i due granata, all’Inter esperienze diverse. Lazaro fu acquistato dall’Inter nel luglio del 2019. I nerazzurri lo pagarono all’Herta Berlino 22,40 milioni di euro. Ma a Milano non è mai esploso e non si è nemmeno confermato. Mandato in prestito al Newcastle, al Borussia Monchengladbach e al Benfica: le cose non erano migliorate. Ma al Torino, con Juric è rinato. Primo anno di prestito e poi riscatto a 3,40 milioni. Questa è la sua terza stagione al Toro. Era arrivato anche a valere 30 milioni di euro. All’Inter ha giocato solo 11 partite, con 2 assist tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. L’Inter invece prese Karamoh nel 2018 dal Caen per 6,50 milioni di euro. Era molto giovane e poi anche lui, come Lazaro, si era un po’ perso. Nel 2022 il Toro lo ha preso per solo 1 milione di euro dal Parma. In totale in nerazzurro per lui 18 partite e 1 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Darmian

Matteo Darmian è sbocciato in Serie A al Torino sotto la guida di Giampiero Ventura. Eroe di Bilbao in Europa League, nessuno si può essere dimenticato di lui. Dopo i granata, le due esperienze al Manchester United e al Parma. L’Inter lo ha preso dai crociati nel 2020 ed è una certezza. Affidabile e versatile, all’Inter si è sempre dimostrato un grande giocatore e professionista. Quando era arrivato al Torino aveva 21 anni, adesso ne ha 34.

Non solo giocatori

Ma non ci sono solo ex giocatori. Vanoli ad esempio, è stato collaboratore tecnico di Conte all’Inter dal 2019 al 2021. Nell’Inter invece, c’è il secondo di Inzaghi Farris. Ha giocato nel Torino dal 1988 al 1990 con 4 presenze totali.