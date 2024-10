La pausa per le nazionali si avvicina, e alcuni giocatori granata sono stati convocati dai propri allenatori

Quando manca ancora l’importantissima sfida contro l’Inter, in molti iniziano già a pensare alla sosta per le nazionali che avrà luogo a partire dal prossimo lunedì. Due settimane di pausa che permetteranno innanzitutto al Torino di recuperare le energie spese in questa prima parte di stagione, e soprattutto faranno sì che Vanoli possa lavorare su diversi aspetti tecnici e tattici. L’allenatore varesino, però, dovrà farlo per forza di cose con la rosa decimata. Ci si aspetta che tanti, tra titolari e non solo, vengano chiamati dai propri commissari tecnici. E alcune convocazioni sono già state rese note, tra cui quelle di Sanabria, Maripan e Walukiewicz.

Tre giocatori chiamati

Come detto, dunque, al momento oltre a Ché Adams sono stati convocati in nazionale Sanabria, Maripan e Walukiewicz. Il primo, nonostante il periodo di forma non troppo esaltante, è stato confermato dal CT Alfaro per le sfide contro Ecuador e Venezuela, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il difensore ex Monaco indosserà invece la maglia del proprio paese nei due big match contro Brasile e Colombia, mentre Walu giocherà contro Portogallo e Croazia. E a proposito di Polonia, tra gli esclusi c’è Karol Linetty, non chiamato da Probierz, così come Lazaro, che non gioca una partita con la maglia dell’Austria ormai dal giugno del 2022.

Le convocazioni da aspettarsi

Ovviamente, le chiamate non finiscono qui. Dato il grande inizio di stagione del Toro, c’è da aspettarsi tanti altri giocatori convocati. In primis Samuele Ricci, che è diventato un titolare dell’Italia. In mezzo al campo poi anche Gineitis con la Lituania e Ilic con la Serbia. E tra i serbi potrebbe tornare anche Milinkovic-Savic, dopo l’esclusione della campagna di settembre. Coco quasi certamente sarà impegnato con la Guinea Equatoriale, così come Sosa, Pedersen e Vojvoda rispettivamente con Croazia, Norvegia e Kosovo. Difficile, infine, che Vlasic possa tornare a fare minuti con la maglia della Croazia così poco tempo dopo il rientro in campo dall’infortunio. Vanoli, dunque, dovrà trovare un modo per gestire al meglio gli allenamenti della prossima settimana.