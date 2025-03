Il rendimento di Elmas varrebbe la cifra necessaria per il riscatto, ma Cairo vorrebbe chiedere uno sconto al Lipsia

4 partite, 3 gol. Niente male l’inizio dell’avventura granata di Eljif Elmas, che da quando è arrivato a gennaio si è dimostrato subito molto impattante. Il centrocampista macedone ha iniziato come meglio non poteva, e vuole proseguire con questo stato di forma fino a fine stagione.

Ora che è partito è difficile che possa fermarsi, e Vanoli vuole goderselo il più possibile. Sì, perché il futuro – seppur dipenda dal Torino – è un’incognita, e dunque è meglio godersi il presente. La situazione contrattuale dell’ex Napoli è chiara: Vagnati lo ha riportato in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, e non esercitarlo sarebbe davvero un peccato.

Le novità sul riscatto

17 milioni, non una cifra proibitiva ma nemmeno banale per un club che nella propria storia solo una volta (per Verdi) ha speso di più. È per questo che nonostante Cairo sia chiaramente contento del suo impatto e del suo rendimento fin qui, l’obiettivo sia quello di provare a trattare con il Lipsia a fine stagione per cercare uno sconto di anche un paio di milioni.

Elmas può essere il centro del progetto

Difficile, però, che il club tedesco possa accettare: l’ottimo momento di forma del macedone è sotto gli occhi di tutti, e la sensazione è che la squadra di proprietà della Red Bull lo riporterebbe volentieri a casa, anche solo per rivenderlo a una cifra più alta. 17 milioni sono in effetti un affare per un giocatore del genere, che non sta vivendo solo un buon momento isolato ma che ha già dimostrato a Napoli di poter fare grandi cose. L’occasione è dunque delle migliori, e il Torino non deve farsela scappare se vuole provare a costruire una rosa competitiva, magari con lo stesso Elmas al centro del progetto.