Il Padova ha annunciato l’arrivo in prestito di Jonathan Silva, trequartista classe 2004 che nell’ultima stagione è stato al Crotone

Un altro giovane granata, per la seconda stagione di fila, lascia il Torino per trovare minuti e mettersi in mostra in un campionato di seconda fascia. In questo caso si tratta di Jonathan Silva, trequartista 2004 che è ufficialmente passato in prestito secco al Padova, club neopromosso in Serie B. Dopo l’ottima stagione al Crotone, in cui ha messo a referto 4 gol e 9 assist, è arrivato dunque il salto di categoria per il brasiliano, che farà un’altra stagione lontano da Torino.