Marco Baroni chiama a raccolta gli ex giocatori. Da Verona a Lecce, l’allenatore pesca dal passato le richieste per il mercato del Torino

Pescare dal passato per costruire il futuro. Il Torino di Marco Baroni potrebbe essere costruito sulle vecchie conoscenze dell’allenatore. Gli ultimi nomi accostati alla squadra granata sono giocatori allenati in precedenza dall’ex Lazio.

Da Ngonge a Tchatchoua, Baroni ha esaltato alcuni giocatori che ora potrebbero ricongiungersi con l’allenatore. Quest’ultimo ha stilato la lista dei desideri e l’ha consegnata a Vagnati. Ora, il direttore tecnico dovrà contattare i rispettivi club per cercare di soddisfare – presumibilmente con la solita politica dello “spendi meno, vivi meglio” – le richieste di Baroni.

Ngonge-Folorunsho, le stelle di Baroni

Il Torino valuta rinforzi in ogni ruolo. Il giocatore al quale i granata sono più vicini è Cyril Ngonge. L’attaccante del Napoli è in cima alla lista di Baroni, che ha già allenato il calciatore nella stagione 2023-2024. Sotto la guida dell’ex Lazio, Ngonge ha brillato in Serie A: 19 presenze, 6 gol e 2 assist, il classe 2000 si è messo in risalto a Verona, trasferendosi successivamente a Napoli.

Ngonge non è stato l’unico giocatore a brillare nell’Hellas di Baroni. Nella stessa stagione, Michael Folorunsho si è fatto conoscere in Italia con un campionato di altissimo livello. Con la maglia gialloblù e le indicazioni dell’allenatore fiorentino, il centrocampista ha collezionato 34 presenze, 5 gol e 1 assist. Baroni e Folorunsho si erano già incrociati prima di Verona. Il classe 1998 è stato allenato dall’ex Lazio al Cittadella nella Serie B 2020/2021, totalizzando 21 presenze, 5 reti e 3 assist. Il trequartista è stato proposto al Torino ma la pista non è mai decollata, con il Torino che non sembra essere interessato.

I fedelissimi in difesa

Nella sua carriera, Baroni non ha esaltato solo giocatori dal centrocampo in su. Tra i pupilli dell’allenatore c’è anche Jackson Tchatchoua. Il terzino incarna alla perfezione il “baronismo”. Terzino di spinta, nella sua prima stagione in Italia il calciatore ex Charleroi ha totalizzato 26 presenze e 2 assist. Baroni ha esaltato le caratteristiche tecniche del difensore, che si è ripetuto nella stagione da poco terminata con la maglia dell’Hellas Verona. A Torino, un giocatore come il camerunense farebbe comodo a Baroni, visto il 4-2-3-1 adottato dall’allenatore.

Ci sono poi due portieri che Baroni ha già allenato nel corso del sua carriera che il Torino ora sta seguendo: il primo è Wladimiro Falcone, che il tecnico ha avuto al Lecce, il secondo è Lorenzo Montipò, che l’allenatore ha invece avuto nella sua esperienza al Verona.