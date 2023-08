Dopo il ripensamento del Torino Jackson Tchatchoua potrebbe comunque giocare in Serie A: è vicinissimo al Verona

Il Torino lo aveva trattato per poi ripensarci, facendo saltare la trattativa: ora Jackson Tchatchoua, ala destra di proprietà del Charleroi, sta per firmare con l’Hellas Verona. Il giocatore è reduce da un delicato intervento chirurgico dopo un brutto incidente stradale, motivo per il quale la società granata ha preso del tempo per riflettere. Dopo le valutazioni del caso si è deciso di non proseguire per l’acquisto del giocatore, che potrebbe non essere immediatamente al top della forma. Juric ha infatti espressamente richiesto innesti in grado di esprimersi al meglio e di essere da subito utili alla causa. Tchatchoua, con ogni probabilità, si trasferirà all’Hellas Verona a titolo definitivo per una somma di circa 3 milioni di euro. Nelle prossime ore l’affare potrebbe concretizzarsi e il giocatore dovrebbe sbarcare in Italia.