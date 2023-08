Calciomercato Torino / Altra operazione in uscita conclusa: è fatta per il prestito di Brian Bayeye all’Ascoli

Dopo la sonora sconfitta subìta in casa del Milan, il Torino ha bisogno di schiarire le idee e di intervenire sul mercato per coprire le lacune fatte vedere nella brutta partita di Milano. Ai granata mancherebbero ancora diversi giocatori da acquistare per migliorare la rosa, ma difficilmente Vagnati, a meno di una settimana dalla fine, riuscirà a coprire tutti i buchi. Intanto, però, il direttore tecnico continua a lavorare sulle uscite, in modo da liberare slot per eventuali nuovi arrivi. L’ultimo, in ordine cronologico, a lasciare la rosa di Ivan Juric è Brian Bayeye. Il terzino francese, su cui a lungo si è manifestato l’interesse della Ternana, approderà invece all’Ascoli, sempre in Serie B, in prestito secco. Dopo Haveri, la squadra marchigiana preleva un altro esterno da casa Torino, con l’obiettivo di migliorare la rosa e le proprie ambizioni. Un trasferimento che può fare bene al numero 2, chiuso dopo l’arrivo di Lazaro e che può invece aumentare di molto il proprio minutaggio in cadetteria.