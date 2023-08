Con l’infortunio di Sanabria l’attaccante è diventato una priorità sul calciomercato: c’è poco tempo per concludere un colpo

Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato: i club di Serie A stanno lavorando sodo per mettere a disposizione degli allenatori gli ultimi rinforzi. Tra questi c’è anche il Torino, che ha bisogno di trovare in fretta un attaccante. Contro il Milan, infatti, si è fatto male Sanabria. Il paraguaiano è stato l’uomo più prolifico della passata stagione e gran parte dei gol granata sono arrivati proprio da lui. Pellegri non sembra ancora pronto per prendere il suo posto al centro dell’attacco, per questo sarà necessario intervenire sul mercato.

Da Miranchuk a Barrow: il punto

Un giocatore che piace molto a Juric è senza dubbio Aleksey Miranchuk: un ritorno del russo sarebbe gradito al tecnico, che ne parla praticamente in ogni conferenza stampa. Nell’Atalanta non è ancora sceso in campo, né contro il Sassuolo né contro il Frosinone. La grande concorrenza nel reparto offensivo nerazzurro lo ha fatto finire ai margini della rosa, il che potrebbe agevolare un eventuale ritorno in granata. Poi c’è Musa Barrow, per il quale il Toro è stato in contatto con il Bologna. Il gambiano sembra essere ai ferri corti con l’allenatore Thiago Motta e sarebbe disposto a cambiare aria. Sul classe ’98 c’è però la concorrenza dell’Arabia Saudita, che potrebbe rappresentare una vera e propria montagna da scalare.