Calciomercato Torino / L’Empoli, dopo l’infortunio di Caprile, avanza con il Torino per Berisha per la porta

Ultimi giorni di calciomercato, che possono regalare colpi in entrata e, allo stesso tempo, trattative in uscita. È notizia dell’ultima ora, infatti, l’interessamento dell’Empoli per Berisha, oltre che una trattativa già in fase avanzata. I toscani, infatti, sono interessati a un portiere che possa sostituire Caprile, arrivato dopo la cessione di Vicario al Tottenham. L’ex Bari, infatti, si è infortunato alla prima giornata e, a detta di Zanetti, ne avrà almeno per un paio di mesi. Berisha dunque può ora accettare la destinazione, dato che giocherebbe maggiormente. Sarebbe inoltre una buona notizia per le casse granata, che respirerebbero eliminando il grosso stipendio dell’estremo difensore albanese.