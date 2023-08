Calciomercato Torino / Dalla Spagna arrivano notizie su un interessamento del Torino per Divock Origi, messo fuori rosa dal Milan

Ultimi giorni di trattative, con il Torino ancora alla ricerca di diversi profili che possano migliorare la rosa di Ivan Juric. Quello che serve in questo momento è sicuramente un esterno mancino, un trequartista e anche un attaccante. Dopo l’infortunio di Sanabria, la cui entità non è ancora ben nota, e la poca discontinuità garantita da Pellegri, i granata sembrano volersi muovere in quella zona. Nelle ultime ore dalla Spagna è trapelata la notizia secondo cui Vagnati sarebbe interessato a Divock Origi, attaccante messo fuori rosa e sul mercato dal Milan. I rossoneri hanno acquistato diversi profili in avanti e hanno necessità di vendere, dunque la cifra richiesta non dovrebbe essere troppo alta. Il belga, nella scorsa stagione, ha messo insieme 2 gol e 1 assist nelle 36 presenze messe a referto.