Ilkhan al Torino ha poco spazio: per questo il Torino ha trovato un’intesa con i turchi del Basaksehir per il prestito

In granata ha trovato poco spazio già lo scorso anno, tanto che per lui a gennaio si era preferito il prestito alla Sampdoria. Il centrocampista Ilkhan è vicino al Basaksehir: in Turchia si trasferirebbe in prestito secco per provare a trovare un po’ di continuità dopo un’annata di alti e bassi. Nella lista dei giocatori in uscita (Juric di fatto non lo ha considerato nelle sue rotazioni), il giocatore turco inizierà così una nuova avventura con l’obiettivo di rientrare e giocarsi le sue carte.