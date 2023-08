Il Torino sta per chiudere un altro colpo in difesa: si tratta di Saba Sazonov, difensore proveniente dalla Dinamo Mosca

Saba Sazonov è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il ragazzo è stato seguito a lungo da Davide Vagnati, che dopo aver discusso dei costi con la Dinamo Mosca ha chiuso per l’arrivo del difensore georgiano classe 2002. La società metterà quindi un altro difensore a disposizione di Ivan Juric, che potrà contare su un reparto ricco di centrali. Il calciatore si trasferirà in Italia a titolo definitivo per una cifra di 3 milioni di euro: sono state già fissate le visite mediche, che si svolgeranno nella giornata di mercoledì 30 agosto.