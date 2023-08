Il Torino è vicino a Brandon Soppy, difensore che sostituirebbe Singo sulla fascia granata: ecco chi è il francese

Brandon Soppy è un calciatore nato ad Aubervilliers, in Francia, il 21 febbraio 2002 e gioca come esterno a tutta fascia per l’Atalanta. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Rennes e ha debuttato in prima squadra nel 2020/2021, disputando 9 partite senza mai segnare. Nel 2021/2022 il suo cartellino è stato acquistato dall’Udinese per circa 2 milioni di euro. Con i bianconeri ha esordito in Serie A, disputando 29 gare nelle ultime due stagioni. Ad agosto un altro trasferimento, questa volta nell’Atalanta di Gasperini, al costo di 9 milioni di euro. Con la Dea è sceso in campo in 16 occasioni, realizzando 4 assist nell’ultimo campionato di Serie A.

La carriera di Soppy

Soppy è considerato uno dei migliori giovani difensori del campionato italiano, grazie alla sua velocità, tecnica e intelligenza tattica. Una delle sue migliori qualità è la duttilità: nel corso della sua carriera ha giocato in 7 ruoli diversi, ricoprendo anche il ruolo di difensore centrale e di esterno d’attacco. Ha esordito con la Nazionale under 16 il 31 ottobre del 2017 fino ad arrivare nella selezione Under 20 a giugno del 2022.