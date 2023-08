Brandon Soppy potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore del Torino: passi avanti importanti per l’esterno dell’Atalanta

La trattativa che porterebbe Brandon Soppy al Torino sembra essersi definitivamente sbloccata. Dopo la frenata delle ultime settimane sembra che l’accordo tra le due società sia vicinissimo al raggiungimento e dunque il giocatore potrebbe passare ufficialmente in granata in tempi brevi. Soppy andrebbe a rinforzare ulteriormente le fasce di Ivan Juric, dopo l’acquisto di Raoul Bellanova e il ritorno di Valentino Lazaro: arriverebbe in prestito.

I numeri di Soppy

Nell’ultima stagione agli ordini di Gian Piero Gasperini Soppy è sceso in campo in 16 occasioni, dimostrandosi uno degli esterni più prolifici della squadra nerazzurra: ha infatti realizzato 4 assist per i suoi compagni, nonostante un minutaggio abbastanza esiguo (641 minuti).