A meno di un mese dall’inizio del mercato, il Torino sembra aver chiare le proprie priorità: attaccante, centrale mancino e non solo

Mentre Vanoli pensa a preparare la partita contro il Genoa, molto delicata dati gli ultimi risultati, in dirigenza si inizia a lavorare in ottica mercato. Manca ormai un mese a gennaio, e di conseguenza anche alla sessione invernale di calciomercato. In società tutti sanno che è necessario rinforzare la rosa se si vogliono evitare brutte sorprese a fine stagione, motivo per cui la dirigenza – come annunciato da Cairo – ha la “volontà di intervenire a gennaio per mettere a disposizione di Vanoli qualche giocatore in più“. Ma cosa serve alla squadra?

Gli obiettivi del club

Come detto, in casa Torino tutti conoscono ormai a memoria ciò che serve a Vanoli quantomeno per provare a fare meglio di così. Prima di tutto un attaccante, dal momento che la mancanza di Zapata si sente eccome. Acquistare una punta è la priorità della dirigenza, e questo fa pensare che gran parte del budget messo a disposizione per il mercato verrà investito proprio sul sostituto del colombiano. Dopodiché bisognerà regalare al mister anche un difensore centrale mancino, dato che nella sessione estiva sono arrivati sì tre difensori, ma tutti non adatti a giocare da braccetto sinistro al posto di Masina.

Torino, il calciomercato delle occasioni

Infine, se il budget lo permette – e questo dipenderà anche dalle cessioni – si potrebbe andare alla ricerca di un nuovo esterno. Il mercato di gennaio si sa, è quello delle occasioni low cost. Da un lato alcuni giocatori che fin qui hanno ottenuto poco minutaggio possono spingere per partire, mentre dall’altro i club possono scegliere di liberarsi di alcuni elementi per monetizzare. Per questo motivo bisognerà rimanere vigili e rimanere all’erta fino all’ultimo minuto, per non perdersi nessuna eventuale occasione: il mercato è alle porte, e il Torino ha l’obbligo di non farsi trovare impreparato.