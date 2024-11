Anche Emiliano Moretti è in scadenza nel Torino. Il suo rinnovo è in stand-by ed è legato a quello di Vagnati

Al momento l’organigramma del Torino è ben definito, ma potrebbe presto cambiare. Ci sono diverse voci riguardo la cessione del Torino. Prima Cairo aveva smentito tutto, poi ha aperto alla possibilità di vendere. L’altra questione che tiene banco è quella dei rinnovi, a partire da quella di Vagnati. Non è però l’unico ad essere in scadenza: oltre al contratto del direttore tecnico, a cessare il 30 giugno del 2025 ad oggi sarebbe pure quello di Emiliano Moretti, collaboratore dell’area tecnica. Al momento, il suo rinnovo è in stand-by.

Rinnovo legato a quello di Vagnati

Moretti ha giocato al Torino dal 2013 al 2019. Poi nel 2020 è diventato team manager. Considerato il fatto che anche Vagnati è arrivato al Torino nel 2020, i due hanno sempre lavorato insieme. Nel 2022, Vagnati aveva rinnovato fino al 2025 e anche lui adesso è in scadenza. Moretti invece, ha rinnovato nel 2023 fino al 2025. Il rinnovo di Moretti al Torino è strettamente legato a quello di Vagnati. Ed ecco appunto che entrambi sono in stand by al momento. Cairo potrebbe decidere di cambiare le persone in società.

Tanti dubbi e tante domande

Cosa accadrà ora? Al momento niente. Fino a fine stagione, saranno ancora loro a occupare questi ruoli al Torino. Ma poi in estate potrebbero cambiare gli scenari. Prima della sessione estiva di calciomercato, il rinnovo sembrava essere cosa fatta, tanto che lo stesso presidente lo aveva annunciato, in occasione del 4 maggio. Se il direttore tecnico non dovesse rinnovare, allora potrebbe accadere lo stesso anche a Moretti: questa è la situazione. Senza contare, che in tema di rinnovi, c’è da discutere anche della situazione di Ludergnani, altra scadenza del 2025.