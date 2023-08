Sondaggi / Il Torino ha perso per 4-1 in casa del Milan senza mai essere in partita: di chi è la colpa di questa sconfitta?

Nella seconda giornata di campionato, il Torino ha perso per 4-1 in casa del Milan. Colpa dei giocatori? Colpa di Juric? Colpa del mercato (e quindi della società) oppure colpa dell’arbitraggio? La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: “Di chi è la colpa della sconfitta contro il Milan?”. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

Di chi è la colpa della sconfitta del Torino col Milan? Di Juric

Dei giocatori

Dei mancati rinforzi

Degli errori arbitrali Guarda i risultati