Per la prima volta, con le sue parole, Urbano Cairo ha aperto alla cessione. In un periodo di contestazione continua

A Torino e nel mondo Toro, continua la contestazione contro Urbano Cairo. Per la prima volta, con le sue parole, il presidente del Torino ha aperto alla cessione. I tifosi sono in fermento. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: dopo le ultime dichiarazioni, credete che Cairo cederà il Torino a breve? Di seguito, il box per esprimere la vostra preferenza.

Dopo le ultime dichiarazioni, credete che Cairo cederà il Torino a breve? Sì

No Guarda i risultati