Il 93% dei lettori non crede che Cairo sarà tempestivo nel regalare al Torino dei rinforzi: il 7%, invece, crede che avverrà

Numeri che non lasciano spazio a dubbi, almeno per quello che riguarda i nostri lettori. Secondo il 93% di chi ha votato nel nostro sondaggio, le speranze di Vanoli sono mal riposte e Cairo e Vagnati non interverranno tempestivamente sul mercato, a gennaio. Del resto nelle ultime quattro stagioni, dodici giocatori su tredici sono arrivati nell’ultima settimana e solo uno (Fares, infortunatosi senza nemmeno giocare una partita) a metà sessione.