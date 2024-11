Credete che Cairo possa regalare rinforzi a Vanoli già ad inizio gennaio?

Sondaggio / Pensate che il presidente Cairo possa consegnare nuovi giocatori al mister già nei primi giorni della sessione invernale?

Il calcio giocato – almeno per quanto riguarda i club – si ferma per poco più di una settimana, lasciando spazio alle nazionali. Questo può essere il momento adatto non solo per risistemare il Torino sul campo, con l’obiettivo di tornare a vincere il prima possibile, ma anche fuori. È il momento per poter iniziare a pensare al mercato di gennaio, in cui il club granata ha assoluto bisogno di intervenire. Un difensore, un attaccante e magari qualcosa in più: Vanoli ha bisogno di innesti, come dichiarato tra le righe dopo il derby, e sta alla società accontentarlo. La domanda però sorge spontanea: qualora si decidesse di intervenire sul mercato, ci sarebbe la possibilità di farlo sin da subito? A questa è difficile rispondere, analizzando le ultime sessioni. Sia a gennaio del 2024 che la scorsa estate, infatti, Cairo e Vagnati sono stati fermi per gran parte del tempo, per poi “accendersi” nell’ultima settimana di trattative. In un momento così delicato, in cui i rinforzi servirebbero sin da subito, chiediamo dunque: credete che la dirigenza possa regalare dei rinforzi a Vanoli già nei primi giorni del mercato invernale?

