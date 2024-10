I lettori hanno detto la loro: Milinkovic-Savic è stato eletto come migliore in campo nella vittoria contro il Como

Il Torino è tornato a vincere, più di un mese dopo l’ultima volta. I granata hanno avuto la meglio sul Como nel venerdì di Serie A; è bastato un 1-0 targato Njie per ottenere i tre punti contro i lombardi, che comunque hanno dimostrato nel corso della sfida di meritare almeno un gol. Cutrone e compagni hanno però sempre sbattuto contro Milinkovic-Savic, che è tornato a essere un muro dopo gli errori di Cagliari della settimana scorsa. Proprio per questo motivo, i lettori in massa hanno scelto lui come migliore in campo della sfida valida per il 9° turno di Serie A. Abbiamo chiesto chi avrebbe dovuto vincere il premio di MVP, e addirittura il 71% ha votato per il portiere serbo. Dietro di lui, molto staccato, Njie al 21%, mentre a chiudere il podio c’è Lazaro, con il 4% dei voti, seguito da Ricci (2%) e Maripan (1%). Un dominio assoluto del portiere, come detto risultato decisivo ai fini della vittoria finale.