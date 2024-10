Da Milinkovic-Savic a Njie, da Maripan a Lazaro: chi secondo voi, tra i giocatori del Torino, merita la palma di migliore?

Tre parate importanti per Milinkovic, il gol decisivo nel caso di Njie. Sono stati due dei protagonisti del successo di ieri del Torino sul Como. Non solo loro: Maripan è tornato dalla squalifica e ha guidato la difesa con esperienza. E ancora Lazaro, che oltre alla spinta sulla fascia ha saputo stringere i denti fino all’ultimo, specie durante gli assalti finali del Como. Senza contare che in un centrocampo ricco di qualità come quello del Como, Ricci ha saputo cavarsela facendo pure spaventare Audero con una conclusione fuori di pochissimo. Chi di loro cinque è stato il migliore?

Chi è stato il migliore in campo contro il Como? Milinkovic-Savic

Maripan

Lazaro

Ricci

Njie