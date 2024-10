La stragrande maggioranza dei lettori ha deciso: in vista della sfida di stasera Vanoli dovrebbe optare per i 4 difensori

Il Torino torna in campo, per una sfida assolutamente delicata. I granata vengono da 3 sconfitte di fila in campionato, e hanno oggi l’obbligo di vincere non solo per evitare di sprofondare in classifica, ma anche per fare punti in vista del tour de force che li vedrà impegnati contro Roma, Fiorentina e Juventus. Per questo motivo Vanoli deve cercare di non sbagliare alcun dettaglio, né per quanto riguarda la preparazione della partita né nella scelta degli undici. Vista la precaria situazione difensiva, che ha visto Masina e compagni subire 13 gol nelle ultime 5 partite, abbiamo chiesto ai lettori se confermare la difesa a 3 o passare a 4 in vista della partita di stasera contro il Como. Sorprendentemente, una grande maggioranza si è schierata da una parte: quella rappresentata dalla novità dei 4 difensori. Addirittura il 72% dei lettori ha votato per il cambio in difesa, mentre il 28% ha dichiarato che preferirebbe mantenere l’ossatura vista nelle ultime partite.