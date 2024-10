Sondaggio / Diteci la vostra: per frenare l’emorragia di gol bisogna continuare con l’attuale disposizione o cambiare modulo?

La difesa del Torino sta facendo acqua da tutte le parti. Sono 14 le reti incassate dai granata nelle prime 8 giornate di campionato, un dato arrivato ben prima rispetto alla scorsa stagione, quando il Torino ne impiegò 12. Nel mezzo, ci sono 5 partite senza subire gol contro le sole 2 attuali. Il rendimento, dallo 0-0 contro il Lecce in poi, è preoccupante: nelle successive 5 gare tra campionato e coppa, i granata hanno incassato 13 reti, con una media di 2,6 gol a partita. Se l’obiettivo è quello di condurre un campionato che si allontani il più possibile dalla mediocrità della metà classifica o, peggio ancora, da un campionato anonimo, così non può andare.

Lo sa bene anche mister Vanoli che, dopo il k.o. contro il Cagliari, sta riflettendo su eventuali modifiche. Queste riflessioni potrebbero tradursi in azioni concrete già dal prossimo impegno di venerdì contro il Como. Potrebbero vedersi dei cambiamenti, o in forma “soft”, con la sostituzione di alcuni uomini, o in maniera più “strong”, con un cambio di modulo, passando così dalla difesa a tre alla difesa a quattro. È una soluzione di cui si discute da tempo, dalla chiusura di un mercato considerato insoddisfacente per quanto riguarda il reparto difensivo, e che ora sembra sempre più vicina alla sua attuazione. Vedremo se sarà davvero così o se Vanoli deciderà di proseguire con l’idea iniziale. E voi che cosa fareste? Tentereste un passaggio alla difesa a 4 o perseguireste la disposizione attuale?

Toro, difesa a 3 o difesa a 4?

