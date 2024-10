Resta comunque nutrito il partito di chi vorrebbe subito un innesto per aiutare Vanoli e i suoi giocatori a fare a meno di Zapata

Mentre Duvan Zapata si trovava a Lione per affrontare il primo doloroso passo verso il rientro, ovvero l’operazione, Paolo Vanoli ha fatto le sue veci ritirando il ‘Pallone Granata’ destinato al colombiano. Questa volta, all’appuntamento in compagnia delle vecchie glorie del Torino, è stato il mister a sostituirlo, mentre in campo sarà evidente che servirà ben altro. Innanzitutto, una presa di coscienza collettiva: più responsabilità per tutti, soprattutto per i giocatori che si sono distinti in questo primo scorcio di stagione. Tra questi, naturalmente, Ché Adams, che dovrà sopperire all’assenza del capitano alleandosi con ‘Tonny’ Sanabria, reduce da una produttiva tappa sudamericana impreziosita dai due gol segnati al Venezuela. Oltre all’avvio sorprendente dello scozzese, i gol del paraguaiano rappresentano buone notizie per Vanoli, soprattutto se – come ha affermato lo stesso tecnico – “fino al mercato di gennaio resteremo così”. Una dichiarazione che ha affievolito le voci che volevano un Toro attento al mercato degli svincolati. Una soluzione che né la società né l’allenatore starebbero prendendo in considerazione e che, dai risultati del sondaggio proposto da Toro.it, non piacerebbe alla maggior parte dei lettori. Non una maggioranza schiacciante, poiché per il 42% dei votanti il Toro dovrebbe agire subito, senza aspettare la prossima finestra di mercato di gennaio, contro il 58% che ritiene che la squadra possa ottenere buoni risultati con gli attuali giocatori in rosa, per poi aspettarsi qualcosa dalla società all’inizio del 2025.