Sondaggio / Duvan Zapata ha finito la stagione e Vanoli è stato chiaro. Toro che non si muove adesso sul mercato, siete d’accordo?

Duvan Zapata, simbolo e capitano di questo Toro, si è fatto male e ha finito la stagione. Ora il Toro rimane con 3 attaccanti: Sanabria, Adams e Karamoh. Vanoli ieri è stato chiaro e ha detto che il Torino per adesso rimane così. Quindi non si prende nessuno svincolato ma si aspetta il mercato di riparazione di gennaio. Toro.it chiede ai suoi lettori e alle sue lettrici se sono d’accordo oppure no con questa scelta. Di seguito, il box per votare.

Vanoli: "Fino a gennaio andremo avanti così". Giusto non ingaggiare uno svincolato per sostituire Zapata? Sì, meglio prendere un attaccante a gennaio

No, un attaccante serve subito Guarda i risultati

