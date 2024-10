Abbiamo chiesto ai lettori chi secondo loro dovrebbe ereditare la fascia di Zapata, e la risposta è stata chiara

Il brutto infortunio subito da Duvan Zapata ha certamente creato scompiglio in casa Torino. Non solo per quanto riguarda l’importanza che il colombiano aveva a livello tattico – oltre che nel segnare i gol – ma anche per il ruolo carismatico che gli era stato impresso. L’ex Atalanta aveva infatti appena ereditato la fascia di capitano da Ricardo Rodriguez, dimostrandosi fino a questo momento un ottimo leader dentro e fuori dal campo. A questo punto bisognerà trovare un altro uomo in grado di trascinare la squadra sia nei momenti felici che in quelli più complicati, e secondo i lettori non dovrebbero esserci dubbi a riguardo. I risultati del sondaggio proposto sono stati chiari: per il 60% dei tifosi che hanno risposto, Ricci dovrebbe essere il nuovo capitano del Torino. Due anni dunque sono bastati per meritarsi la fascia, nonostante la giovane età. Molto indietro, in seconda posizione con il 19% c’è Linetty, mentre Milinkovic-Savic chiude il podio con il 10%. La sorpresa è Vlasic, scelto dal 5% dei lettori, mentre più in basso ci sono Masina (4%) e Sanabria (3%).