Con l’infortunio di Zapata il Torino dovrà trovare un nuovo Capitano, chi vorreste che portasse la fascia per il resto della stagione?

Durante il ritiro estivo, dopo la partenza di Buongiorno e Ricardo Rodriguez, Paolo Vanoli ha scelto come Capitano dei granata Duvan Zapata, l’ex allenatore del Venezia nello scegliere chi avrebbe dovuto portare la fascia non ha guardato al numero di partite giocate. Ora con l’infortunio del numero 91 il tecnico italiano dovrà scegliere ancora. Le candidature sono molte e scegliere non sarà facile. Il primo in lista è il vicecapitano Linetty che a livello di presenze in granata non ha nulla da invidiare a nessuno, per lo stesso criterio delle presenze ci sono anche Milinkovic-Savic e Sanabria che potrebbero ambire alla fascia. Poi c’è Nikola Vlasic che torna dall’infortunio e potrebbe abbinare alla sua maglia numero 10 il titolo di Capitano. Un altro che è sempre stato definito un leader è Masina che potrebbe, nonostante le non moltissime presenze, diventare l’erede di Zapata. A conclusione di questa lunga lista di possibili futuri Capitani c’è anche Samuele Ricci che con le ottime prestazioni di questa stagione sta diventando l’uomo simbolo per i tifosi. Vanoli dovrà sceglierne uno per guidare la squadra nei prossimi mesi. Voi chi scegliereste?

Chi vorreste come Capitano del Torino?

Chi vorreste come capitano al posto di Zapata? Milinkovic-Savic

Masina

Linetty

Ricci

Vlasic

Sanabria Guarda i risultati