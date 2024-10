Sondaggio / Per la maggioranza dei lettori quella di Joma non è stata una scelta azzeccata. La maglia ‘peach fuzz’ non convince

La proposta di Joma per la terza maglia per la stagione 2024-2025 destinata al Torino non sembra aver fatto centro nei gusti dei tifosi. Il colore ‘peach fuzz’, ossia arancione pesca, con annessi le pennellate di granata, gli inserti blu e la scritta ‘Dna Granata’ all’interno del colletto, verrà indossato dai granata nel prossimo appuntamento di campionato contro l’Inter, ma è probabile che non farà particolarmente breccia al di fuori del campo, nella collezione di magliette dei tifosi del Toro. A dimostrarlo è il risultato del sondaggio che vi abbiamo proposto, che vi chiedeva semplicemente di rispondere sì o no di fronte a questa nuova linea sperimentale, che si aggiunge alla prima maglia granata e quella ‘away’ ispirata alla divisa del successo in Coppa Italia del 1993. La risposta è stata perlopiù negativa, per il 79%, contro una restante fetta di votanti a cui non è per nulla dispiaciuta e che è pronta a far ricredere i compagni di tifo.