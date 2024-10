Calciomercato Torino / L’acquisto di un attaccante è rimandato a gennaio. Il tecnico: “Resteremo così fino a gennaio”

Balotelli, Caputo, Choupo-Moting o qualunque altro attaccante attualmente svincolato non arriverà al Torino. Come vi avevamo anticipato, la società granata non sostituirà l’infortunato Zapata con un giocatore disponibile a parametro zero ma aspetterà il mercato di gennaio per cercare una nuova punta. Lo ha confermato anche Vanoli, a margine della cerimonia di consegna del Pallone Granata (il premio istituito dall’Associazione Ex Calciatori Granata) a cui ha partecipato per ritirare il premio destinato proprio all’attaccante colombiano: “Ho parlato con Cairo e Vagnati, resteremo così fino al mercato di gennaio”.

Calciomercato Torino: perché non arriverà nessun giocatore svincolato

I motivi per cui il Torino ha scelto di non puntare su uno degli attaccanti svincolati sono diversi: per prima cosa non convincono quelli attualmente liberi (chi per una questione tecnica, che per una fisica) poi per via della condizione fisica. Qualunque giocatore dovesse arrivare ora al Torino avrebbe bisogno di diverse settimane di tempo per mettersi al pari dei compagni dal punto di vista atletico, senza considerare il tempo di cui avrebbe bisogno per entrare negli schemi di Vanoli.

Questione attaccante rimandata a gennaio

Si aspetterà dunque il mercato di gennaio, con la speranza che non si attendano gli ultimi giorni di mercato per mettere a segno un qualche colpo di mercato: Vagnati ha ora a disposizione due mesi e mezzo per valutare tutte le opzioni, oltre che per iniziare a intavolare i primi discorsi con i procuratori e le società proprietarie dei cartellini dei giocatori che interessano. Per Vanoli l’arrivo di un nuovo attaccante è fondamentale, il tecnico ha più volte ribadito di voler lavorare con quattro punte in modo da avere maggiori opzioni tra cui scegliere anche a partita in corso: le indicazioni che il tecnico ha dato a Vagnati e Cairo sono chiare, vorrebbe una prima punta con caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle di Zapata. Ora tocca ai due dirigenti granata esaudire le richieste del tecnico.