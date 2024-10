La società granata dopo aver chiuso il mercato e iniziato bene la stagione si sta dedicando ai rinnovi di contratto: tre annunci imminenti

Il Torino, dopo un buon inizio di campionato, sta pensando ai rinnovi. Sul piatto ci sono i contratti in scadenza di due membri della società e di un giocatore. Per l’esattezza si sta parlando di Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica, di Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile e di Vojvoda, esterno della prima squadra. Il rinnovo del direttore sportivo non è mai stato in dubbio, infatti Urbano Cairo lo aveva già annunciato in occasione del 4 maggio. Le dichiarazioni tanto contestate da molti tifosi riguardo ad Adams non hanno quindi cambiato il destino di Vagnati che sarà rinnovato fino al 2027, ormai manca solamente l’ufficialità. Il suo contratto sarà il primo ad essere rinnovato ed annunciato, poi arriveranno le firme degli altri due. Il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani anche è in scadenza e con la società ha parlato del suo contratto; i colloqui sono andati molto bene e ormai si stanno discutendo solamente gli ultimi dettagli, a breve quindi dovrebbe arrivare anche la sua firma.

Con Vojvoda accordo trovato già ad agosto

Anche il giocatore della prima squadra Mergim Vojvoda ha il contratto in scadenza e già durante l’estate ha iniziato i colloqui per il rinnovo. Incontri molto positivi fin da subito visto che il giocatore vuole continuare ad indossare la maglia granata e il club non vuole perderlo, specialmente a parametro zero. Il numero 27 del Torino infatti è un giocatore importante per Paolo Vanoli, 7 presenze tra Serie A e Coppa Italia grazie alle sue ottime doti tecniche e alla sua capacità di svolgere più ruoli in maniera discreta: negli anni infatti è stato utilizzato come esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra e come braccetto di destra nella difesa a tre, tuttavia potrebbe anche giocare come terzino da entrambi i lati in una difesa a quattro. Con l’agente dell’esterno kossovaro la società piemontese ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto già ad agosto e ormai va solamente più formalizzato.