Vanoli vuole quattro punte e Vagnati dovrà accontentarlo. Dall’ultimo mercato tante falle, soprattutto sul piano difensivo

L’infortunio accorso a Duvan Zapata nella seconda frazione del match di sabato sera contro l’Inter ha cambiato pelle al Torino di Vanoli. I granata hanno perso non solo il giocatore che aveva realizzato 1/3 delle reti complessive della scorsa stagione e già ben 4 a inizio ottobre, quando l’anno scorso per raggiungere quella cifra ci erano volute 14 giornate, ma soprattutto il leader carismatico, l’uomo in grado di sobbarcarsi il peso delle aspettative e non deludere. Per questo l’infortunio del capitano chiama un intero gruppo squadra a responsabilizzarsi, a pretendere di più da loro stessi. Perché è chiaro che per raggiungere obiettivi ambiziosi servirà gettare il cuore oltre l’ostacolo, per davvero. Su tutti, chiaramente, gli attaccanti: i tre rimasti Sanabria, Adams e Karamoh dovranno provare a non far rimpiangere Duvan e a tirare avanti la carretta fino a gennaio, sperando che anche chi è dietro di loro (Vlasic, Ilic e Ricci) possa dargli una mano.

Vanoli ad agosto: “Noi dipendenti da Zapata”

Lo scorso 24 agosto, vigilia di Torino-Atalanta, Paolo Vanoli si ritrovava costretto a commentare quel fulmine a ciel sereno che è stata la cessione di Bellanova ai bergamaschi. “Questa squadra a Milano non era Bellanova-dipendente”, diceva il tecnico, riferendosi al pareggio col Milan all’esordio, prima di aggiungere: “E’ vero che siamo dipendenti da Zapata, ma basta vedere i suoi numeri e lo vorrebbero tutte le squadre”. Ora a distanza di qualche settimana, si può dire che a Vanoli sono state tolte, per un motivo o per l’altro, due delle tre pedine fondamentali di questa squadra (senza citare Buongiorno), a cui si può aggiungere un Ricci in rampa di lancio. Se alla partenza di Bellanova, Vagnati ha risposto con Pedersen, c’è da capire come invece il Toro gestirà l’assenza fino a fine stagione di Zapata.

Per il momento si va avanti così

Al momento girano tante voci e alcune di esse non sono altro che semplici suggestioni. Pescare dal mercato svincolati non sembra essere la situazione che più aggrada alla dirigenza granata. Ma non c’è via però se non accontentare Vanoli, il quale ha sempre ribadito la necessità di fare affidamento su un reparto offensivo composto da quattro attaccanti. Come già accennato, però, fino a gennaio si andrà avanti con l’attuale organico, rattoppando qua e là. Dall’avvento del nuovo anno solare, il tecnico non potrà però rimanere a mani vuote, come è già capitato quest’estate con il braccetto sinistro della difesa a tre. Il Toro non può più permettersi di vivere alla giornata.