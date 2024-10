In caso i granata trovassero il sostituto del colombiano ecco le modalità con cui potrà essere inserito in lista

Il grave infortunio riportato da Duvan Zapata è una tegola quasi irrimediabile per quanto riguarda le dinamiche all’interno del Torino. Un giocatore fondamentale non solo per l’apporto in campo, ma soprattutto per come abbina quest’ultimo fattore a una leadership impareggiabile tra i componenti della rosa. Lo sa benissimo Paolo Vanoli che, d’ora in avanti, in attacco, potrà puntare sui soli Adams, Sanabria e Karamoh con Vlasic adattabile a giocare in zone più avanzate. Un attacco leggero, sia per qualità tecniche e fisiche che per il numero di componenti. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di un possibile intervento della società sul mercato svincolati. Si fanno tanti nomi, sia appunto per l’immediato che per la prossima finestra di mercato, che si svilupperà a gennaio.

Lo scorso 1° settembre, alla chiusura del mercato estivo, il Torino ha presentato la lista dei 25 giocatori schierabili nelle gare di Serie A, da cui sono stati esclusi Nemanja Radonjic (poi trasferitosi alla Stella Rossa) e Brian Bayeye, ancora sotto contratto con il Torino, ma a cui è negata la convocazione da parte del capo allenatore. Ora, con un Duvan Zapata che rimarrà assente per tutto l’arco della stagione, è sicuramente possibile mettere mano alla lista, ma a delle condizioni. Innanzitutto, da regolamento, sarà consentito l’utilizzo aggiuntivo “di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22° anno di età”.

Gli over 22, solo durante il mercato Per quanto riguarda invece gli over 22, l’elenco dei 25 calciatori può essere variato “fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti”. Scaduto il predetto termine “può essere nuovamente variato dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo”, ossia nella sessione di mercato di gennaio. Ma, come si può leggere, se la lista è incompleta (quindi, se il Toro decidesse di rimuovere il giocatore indisponibile, dunque Zapata, dai 25) “può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento”, vale a dire gli svincolati. Le eccezioni: gli svincolati Si possono inserire in quest’ultima categoria “i calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno della stagione precedente o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno della stagione precedente o calciatori non professionisti svincolati”, oppure “i calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio” o ancora “i calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti”. Duvan Zapata of Torino FC leaves the pitch after an injury during the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.